Enea Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enea Registered präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,430 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Enea Registered 218,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 223,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at