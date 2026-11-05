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05.11.2026 06:31:28
ENEA SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ENEA SA lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 1,02 PLN gegenüber 1,41 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat ENEA SA im vergangenen Quartal 6,07 Milliarden PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ENEA SA 6,59 Milliarden PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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