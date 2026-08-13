ENEA SA Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ENEA SA Un hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ENEA SA Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at