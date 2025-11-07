ENEA SA Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ENEA SA Un präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ENEA SA Un 1,88 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,81 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at