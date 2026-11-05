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05.11.2026 06:31:28
ENEA SA Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ENEA SA Un präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ENEA SA Un 1,55 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,59 Prozent auf 1,62 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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