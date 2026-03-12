12.03.2026 06:31:29

ENEA SA Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ENEA SA Un ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ENEA SA Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,18 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,05 Milliarden USD.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 USD je Aktie generiert.

ENEA SA Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,49 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen