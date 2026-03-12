|
ENEA SA Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ENEA SA Un ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ENEA SA Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,18 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,05 Milliarden USD.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 USD je Aktie generiert.
ENEA SA Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,49 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
