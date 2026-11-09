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09.11.2026 06:31:29
ENECHANGE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ENECHANGE hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 3,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ENECHANGE noch ein Gewinn pro Aktie von -1,400 JPY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden JPY, gegenüber 1,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,42 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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