ENECHANGE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENECHANGE hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -27,110 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at