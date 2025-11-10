|
10.11.2025 06:31:29
ENECHANGE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ENECHANGE gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
ENECHANGE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,40 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,710 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat ENECHANGE im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ENECHANGE 1,29 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.