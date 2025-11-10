ENECHANGE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ENECHANGE gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

ENECHANGE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,40 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,710 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat ENECHANGE im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ENECHANGE 1,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at