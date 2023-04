Enel-Aktie dennoch höher: Enel im Visier der italienischen Wettbewerbsbehörde

In einer Mitteilung heißt es, die Anbieter Enel X Way, Enel X Way Italia und Ewiva hätten im Geschäft mit Stromladediensten für E-Autos möglicherweise ein wettbewerbswidriges Verhalten gegenüber Konkurrenten gezeigt. Ewiwa ist dabei ein Gemeinschaftsunternehmen für Schnellladesäulen, das Enel X Way mit Volkswagen betreibt.

Die Behörde erklärte, sie habe am Donnerstag Nachprüfungen in den Büros der drei Unternehmen geführt. Enel war auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

An der italienischen Börse zeigt sich die Enel-Aktie am Freitag zeitweise 0,49 Prozent höher bei 5,785 Euro.

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)