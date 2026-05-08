Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Bilanz
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08.05.2026 16:01:00
Enel-Aktie etwas höher: Deutliches Plus beim operativen Gewinn
Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück.
Die Enel-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,31 Prozent im Plus bei 9,68 Euro.
/jha/he
ROM (dpa-AFX)
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Flavio Lo Scalzo/Reuters
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