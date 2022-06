Enel-Aktie steigt: Enel verkauft Russland-Geschäft

In zwei getrennten Verträgen mit dem russischen Ölkonzern Lukoil und dem privaten Fonds Gazprombank-Frezia sei die Trennung vom 56,43-prozentigen Anteil an Enel Russia land vereinbart worden, teilte der italienische Versorger in Rom mit. Enel -Vorstandschef Francesco Starace hatte nach dem Einmarsch von Putins Truppen in der Ukraine im März erklärt, sein Unternehmen könne "unter den gegenwärtigen Umständen kein weiteres Wachstum in Russland anstreben". Deshalb würden verschiedene Szenarien für die Zukunft der bestehenden Anlagen in dem Land geprüft.

Der Abschluss des Geschäfts, mit dem Enel seine gesamten russischen Stromerzeugungsanlagen veräußert, wird für das dritte Quartal erwartet. Dabei handelt es sich um etwa 5,6 Gigawatt an konventioneller Erzeugungskapazität und etwa 300 Megawatt an Windstromleistung in verschiedenen Stadien. Der Verkauf von Enel Russia dürfte einen positiven Effekt von rund 550 Millionen Euro auf die konsolidierte Nettoverschuldung des Mutterkonzerns haben, wird den Nettogewinn aber um rund 1,3 Milliarden Euro schmälern.

In Mailand steigen Enel-Aktien zeitweise um 1,56 Prozent auf 5,484 Euro.

