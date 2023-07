Enel-Aktie steigt: Hälfte von Enel Green Power Australia geht an Inpex

Enel verkauft die Hälfte an Enel Green Power Australia an den japanischen Ölkonzern Inpex.

Die jetzt vereinbarte Transaktion, die im Einklang mit den strategischen Plänen des italienischen Energieversorgers steht, dürfte das Konzern-EBITDA in diesem mit rund 87 Millionen Euro positiv beeinflussen und die Verschuldung um rund 145 Millionen Euro senken, erklärte Enel

Enel Green Power Australia wurde mit rund 400 Millionen Euro bewertet. Nach dem Abschluss des Geschäfts werden Enel Green Power und Inpex das australische Geschäft gemeinsam kontrollieren. Die Pipeline für Erneuerbare-Energien-Projekte solle ausgebaut werden. Die behördlichen Genehmigungen für den Verkauf stehen noch aus, so Enel.

Zudem kündigte Enel an, sein Photovoltaik-Portfolio in Chile an den Stromproduzenten Sonnedix zu verkaufen. Dieser zahlt 550 Millionen US-Dollar. Aus dieser Transaktion erwartet Enel eine positive Auswirkung auf die Verschuldung von 504 Millionen Euro und rund 20 Millionen Euro auf den Nettogewinn.

Die Enel-Aktie steigt in Mailand zeitweise 0,48 Prozent auf 6,26 Euro.

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)