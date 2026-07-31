Enel-Aktie verliert: WEB Windenergie verkauft Windpark in Italien an Enel

Die Waldviertler WEB Windenergie hat ihren Windpark Campo Eolico Ariano in der süditalienischen Region Kampanien an Enel Green Power Italia verkauft.

Der italienische Energiekonzern bezifferte den Kaufpreis auf rund 145 Millionen Euro. Der Windpark verfügt über eine installierte Leistung von 84 Megawatt und erzeugt nach Unternehmensangaben durchschnittlich rund 0,2 Terawattstunden Strom pro Jahr.

Mit der Übernahme baut Enel seine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern weiter aus. Das Unternehmen erwartet einen positiven Beitrag von rund 16 Millionen Euro pro Jahr zum bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA). Die Transaktion entspreche der Strategie, die Erzeugungskapazitäten durch den Erwerb bereits in Betrieb befindlicher Anlagen in den Kernmärkten auszubauen.

WEB Windenergie betreibt nach eigenen Angaben 291 Windkraftanlagen und 58 Photovoltaikanlagen an 140 Standorten. Sie befinden sich in Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Italien, Kanada und den USA. Die Kapazität der Anlagen beträgt insgesamt 780 Megawatt.

Die Enel -Aktie verliert am Freitag an der Mailänder Börse dennoch 1,29 Prozent auf 9,715 Euro.

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APA