Enel Americas SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enel Americas SA hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,55 CLP gegenüber 1,92 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 4 251,13 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enel Americas SA 3 475,25 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at