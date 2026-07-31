Enel Chile SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Enel Chile SA lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,44 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enel Chile SA 0,950 CLP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 939,63 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 15,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 112,75 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at