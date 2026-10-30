Enel Chile SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enel Chile SA präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,59 CLP gegenüber 1,44 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 098,32 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 104,16 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at