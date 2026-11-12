Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
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12.11.2026 18:57:38
Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres überraschend viel verdient. Der bereinigte Gewinn unter dem Strich legte um sechs Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro zu, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten nur mit knapp 5,8 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 17,9 Milliarden Euro ebenfalls leicht über den Erwartungen. In seinem Heimatland kommt Enel zunehmend unter Druck. Während die Schwäche des italienischen Geschäfts anhält, wird dies immer mehr durch steigendes Wachstum in Spanien, Latein- und Nordamerika ausgeglichen./he/zb
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