Enel Russia PJSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Enel Russia PJSC äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Enel Russia PJSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 RUB je Aktie gewesen.

Enel Russia PJSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,46 Milliarden RUB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,04 Milliarden RUB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at