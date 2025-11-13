Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Bessere Geschäfte
|
13.11.2025 20:23:40
Enel schraubt die Gewinnprognose nach oben
Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.
Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.
In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.
DJG/DJN/mgo/cln
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Flavio Lo Scalzo/Reuters,360b / Shutterstock.com
Analysen zu Enel S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
Enel S.p.A.
8,83
-1,55%
