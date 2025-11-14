Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

Bessere Geschäfte 14.11.2025 11:27:00

Enel schraubt die Gewinnprognose nach oben - Aktie kaum bewegt

Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert.

Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

In Mailand steigt die Enel-Aktie zeitweise 0,07 Prozent auf 8,962 Euro.

DJG/DJN/mgo/cln

DOW JONES

Bildquelle: Flavio Lo Scalzo/Reuters,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen

14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
13.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Enel Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Enel S.p.A. 9,00 1,88% Enel S.p.A.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

