ENEOS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ENEOS hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ENEOS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,14 Milliarden USD – eine Minderung von 10,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,32 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at