ENEOS Holdings Aktie
WKN DE: A2P7X8 / ISIN: US29279T1097
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14.05.2026 11:29:21
Eneos to buy Chevron’s Singapore refinery stake, Asian assets for US$2.2 billion
The latest sale includes Chevron’s Penjuru terminal and lubricants facility in SingaporeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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