ENEOS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ENEOS veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,47 USD. Im letzten Jahr hatte ENEOS einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,14 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,13 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at