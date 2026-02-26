Enerflex Aktie
WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055
|
26.02.2026 18:28:37
Enerflex Shares Jump 16% On APAC Aftermarket Business Sale To INNIO
(RTTNews) - Enerflex Ltd. (EFXT) shares surged 15.66 percent to $22.97, up $3.11 on Thursday, after announcing that INNIO Group agreed to acquire its aftermarket business operations in Australia, Thailand and Indonesia.
The stock is currently trading at $22.97, compared with a previous close of $19.86. It opened at $21.63 and has traded between $20.19 and $23.41 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 0.32 million shares, compared with an average volume of 0.46 million shares.
The transaction strengthens INNIO's presence in the Asia-Pacific region and is expected to close in the second half of 2026.
The stock has traded in a 52-week range of $6.18 to $23.41.
