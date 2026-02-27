|
Enerflex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Enerflex ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enerflex die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,66 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enerflex ein Ergebnis je Aktie von 0,170 CAD vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 874,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enerflex einen Umsatz von 784,5 Millionen CAD eingefahren.
In Sachen EPS wurden 0,730 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enerflex 0,360 CAD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Enerflex im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
