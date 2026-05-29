ENERGA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ENERGA gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 PLN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ENERGA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,30 Milliarden PLN im Vergleich zu 5,77 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at