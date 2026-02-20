ENERGA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ENERGA hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 5,80 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,51 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,74 Milliarden PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,89 Milliarden PLN in den Büchern standen.

