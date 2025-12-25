Energem A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Energem A hat am 23.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 USD, nach -1,500 USD im Vorjahresvergleich.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 6,490 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Energem A ein Ergebnis je Aktie von -7,490 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at