Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
|
02.01.2026 16:37:00
Energie: Woher der deutsche Strom 2025 kam - sechs Trends und Fakten
Schwacher Wind, weniger neue Solardächer und eine konservative Wirtschaftsministerin: Erneuerbare Energien hatten es zuletzt schwer. Trotzdem gab es im abgelaufenen Jahr einen neuen Rekord – und sinkende Preise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!