Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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17.05.2026 08:42:44
Energie-Agentur wünscht Klarheit: "Katherina Reiche möchte keine Transparenz schaffen - das nehmen wir hin"
Die Deutsche Energie-Agentur beschäftigt rund 700 Menschen. Doch der Bund muss sparen. Ein Vorschlag aus der Unionsfraktion lautet: Schafft das Bundesunternehmen ab. Die Dena-Chefin warnt: "Wir sind das Scharnier zwischen Politik und Praxis." Die hat nur einen Wunsch: Planbarkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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