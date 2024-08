ENERGIE-BLOG/BDEW: Senkung der Fördersätze ist ein Fehler

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW: Senkung der Fördersätze ist ein Fehler

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat die Entscheidung des Wirtschaftsministeriums kritisiert, Energieberatungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nur noch zu 50 Prozent anstatt zu 80 Prozent zu fördern. Zusätzlich seien die maximalen Zuschussbeträge halbiert worden, monierte der Verband. "Die Senkung der Fördersätze für die Energieberatung ist ein Fehler", sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. In Deutschland seien zwei Drittel aller Wohnungen älter als 50 Jahre. Die große Herausforderung in der Wärmewende sei, den Bestand so umzubauen, dass klimaneutral geheizt werden kann. "Energieberatungen sind für viele der erste Schritt zu einer energetischen Sanierung und ein zentraler Schlüssel, um gemeinsam mit den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern die individuell beste Lösung für das Gebäude zu finden", betonte sie. Gerade vor dem Hintergrund des komplexen Gebäudeenergiegesetzes sei der Fördertopf für die Gebäudeenergieberatung von Anfang an zu niedrig dimensioniert gewesen. "Mit Blick auf das Jahr 2025 sollte das Fördervolumen für die Energieberatung im Sinne einer erfolgreichen Wärmewende unbedingt wieder ausgeweitet werden", forderte sie.

