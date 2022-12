ENERGIE-BLOG/CDU, FDP und Industrie kritisieren Pläne zum Erneuerbaren-Ausbau

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

CDU, FDP und Industrie kritisieren Pläne zum Erneuerbaren-Ausbau

Politiker von Union und FDP sowie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) halten die Pläne der Bundesregierung zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen für unrealistisch. "Habecks Pläne sind zum Scheitern verurteilt", sagte der Energiepolitik-Sprecher von CDU/CSU, Mark Helfrich, der Bild-Zeitung. "Eine Beschleunigung des Ausbaus in der angestrebten Größenordnung bis 2030 ist Stand heute absolut unrealistisch", erklärte er. "Um die Emissionen zu reduzieren, sollten wir in Deutschland die Ausstiegsreihenfolge neu diskutieren", forderte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup sagte, Deutschland sei "noch Lichtjahre davon entfernt, die nötigen Mengen an grünem Strom zu produzieren". Gesellschaftliche Akzeptanz sowie schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren seien entscheidend.

