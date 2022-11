ENERGIE-BLOG/CDU-Politiker Wiener hält Klimaziele bis 2027 für nicht erreichbar

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

CDU-Politiker Wiener hält Klimaziele bis 2027 für nicht erreichbar

Angesichts des hohen CO2-Ausstoßes der deutschen Energieerzeuger hält der CDU-Bundestagsabgeordnete und Umweltpolitiker Klaus Wiener die deutschen Klimaschutzziele bis mindestens 2027 für nicht erreichbar. "Ich fürchte, dass Deutschland seine Klimaziele in den nächsten fünf Jahren verfehlen wird", sagte er der Bild-Zeitung. "Das ist extrem bitter und Folge der verfehlten Energiepolitik von Robert Habeck und der Ampel. Der Umbau der Energieversorgung gleicht einem Himmelfahrtskommando." Statt erneuerbare Energien auszubauen und beispielsweise Kernkraft so lange wie möglich am Netz zu halten, setze die Ampel einseitig auf Ausbau der Erneuerbaren. "Bleibt der aber hinter den hochgesteckten zurück, droht Deindustrialisierung in großem Stil", warnte Wiener.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2022 02:20 ET (07:20 GMT)