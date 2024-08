ENERGIE-BLOG/Chef der Aufsichtsbehörde will schnellere Entscheidung zu Endlager

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Chef der Aufsichtsbehörde will schnellere Entscheidung zu Endlager

Der Chef der Atom-Aufsichtsbehörde BASE, Christian Kühn, fordert eine schnellere Entscheidung bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Brennstoffe: "Als Bundesamt legen wir großen Wert darauf, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts einen Standort haben", sagte Kühn der Augsburger Allgemeinen. "Wir dürfen das Problem nicht immer weiter nach hinten auf unsere Kinder und Kindeskinder verschieben", so der Chef des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Für Aufsehen hatte kürzlich ein Gutachten des Freiburger Öko-Instituts gesorgt, wonach mit einer Standortentscheidung frühestens 2074 zu rechnen sei. Kühn, dessen Behörde das Gutachten in Auftrag gegeben hat, will aber eine Entscheidung Mitte der 2040er Jahre: "Das Bundesamt für Endlagerung hat die Mitte der 2040er Jahre als besten Fall genannt. Diese Benchmark sollten wir erreichen", sagte er.

