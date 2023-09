ENERGIE-BLOG/Grüne wollen CCS-Technologie eine Chance geben

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Grüne wollen CCS-Technologie eine Chance geben

Die Grünen denken laut einem Zeitungsbericht bei der CCS-Technologie um. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht aus dem Entwurf für das Wahlprogramm zur Europawahl 2024 hervor, dass sich die Partei für die lange hart kritisierte unterirdische Speicherung von CO2 öffnen will. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse man zwar raus aus Kohle, Öl und Gas und rein in erneuerbare Energien und Wasserstoff. "In einigen wenigen Branchen wird es aber auch in Zukunft Emissionen geben, die schwer oder nach heutigem Stand der Technologie gar nicht zu vermeiden sind, etwa in der Zementindustrie", heißt es. "In diesen Bereichen wollen wir technologische Chancen nutzen und das CO2 direkt bei der Produktion abscheiden, speichern und gegebenenfalls nutzen." Wo nötig, solle dies sogar "aktiv gefördert werden". Vorantreiben wollen die Grünen dazu auch einen europaweit einheitlichen Regelungsrahmen und eine integrierte europäische Infrastruktur.

