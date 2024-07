ENERGIE-BLOG/Ministerium startet Vorverfahren für zweite Förderrunde

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Ministerium startet Vorverfahren für zweite Förderrunde

Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Vorverfahren für die zweite Runde im Förderprogramm für Klimaschutzverträge gestartet. Es ist der erste Verfahrensschritt für die zweite Gebotsrunde um Klimaschutzverträge, die voraussichtlich Ende des Jahres durchgeführt werden soll, wie das Ministerium mitteilte. Die Klimaschutzverträge sollen laut den Angaben moderne, klimafreundliche Produktionsverfahren in den energieintensiven Industriebranchen anstoßen, zum Beispiel in der Papier-, Glas-, Metall- und Chemieindustrie. Wo klimafreundliche Produktionsverfahren nicht konkurrenzfähig betrieben werden können, sollen sie Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen Verfahren ausgleichen. Alle Unternehmen, die im zweiten Gebotsverfahren ein Gebot abgeben möchten, sollen Informationen bis zum 30. September einreichen. Ein Fokus soll laut den Angaben auf Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture Use and Storage - CCUS) liegen. Aktuell stehe die Durchführung einer zweiten Runde unter Haushaltsvorbehalt. Auch bedürfe die Durchführung einer zweiten Gebotsrunde einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission.

