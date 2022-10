ENERGIE-BLOG/Mützenich: Gaspreisbremse ist "wichtiges Signal"

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Mützenich: Gaspreisbremse ist "wichtiges Signal"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich begrüßt den Vorschlag der Gas-Kommission von Einmalzahlungen zur Dämpfung der Gaspreise. "Das wäre ein wichtiges Signal", sagt er in der ARD. Man müsse sich nun genauer anschauen, ob man dies ins Steuersystem integrieren und damit sozial abgestuft umsetzen könne, fügt er zu den Überlegungen der Gaspreiskommission hinzu. Die Gas-Kommission will ihren Bericht um 9 Uhr an die Bundesregierung übergeben und um 10:30 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

DIW-Chef Fratzscher fordert EU-Deckel für Gasimporte

Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor Enttäuschung durch die geplante Gaspreisbremse der Bundesregierung. "Die Strom- und Gaspreisbremse wird unweigerlich für alle - Menschen, Unternehmen und europäische Nachbarn - viel Enttäuschung und Empörung hervorrufen", schreibt Fratzscher in einem Meinungsbeitrag für den Tagesspiegel. Die deutsche Gaspreisbremse müsse gleichzeitig Entlastung bringen und Anreize zu Einsparungen. Auch gedeckelt müsse der Preis für Gas und andere Energie deshalb hoch bleiben. Dass mache es zwingend erforderlich, ihn so zu gestalten, dass Menschen mit wenig Einkommen und Ersparnissen den größten Teil ihrer Kosten erstattet bekommen. Menschen mit hohen Einkommen sollten weniger entlastet werden, so DIW-Ökonom Fratzscher.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 03:09 ET (07:09 GMT)