ENERGIE-BLOG/Netzagentur: Deutlich mehr Wechsel bei Strom- und Gasanbietern

Netzagentur: Wieder deutlich mehr Wechsel bei Strom- und Gasanbietern

Es hat in Deutschland wieder deutlich mehr Wechsel bei Strom- und Gasanbietern gegeben. Das ergaben Verbraucherkennzahlen aus dem Monitoring Energie 2024 der Bundesnetzagentur. 2023 wechselten insgesamt rund 6,02 Millionen Haushaltskunden den Stromlieferanten, was einer Wechselquote von etwa 12 Prozent entspricht und einen neuen Höchststand darstellt. 2022 lag die Quote bei 8 Prozent. "2022 sind viele Kunden aufgrund der unsicheren Marktsituation bei ihren Lieferanten geblieben, für 2023 stellen wir nun wieder eine deutlich höhere Wechselbereitschaft fest. Wer es noch nicht getan hat, dem empfehlen wir, seinen Strom- oder Gasvertrag auf Einsparmöglichkeiten zu prüfen", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. "Aufgrund gesunkener Preise für Neukunden ist ein Lieferantenwechsel derzeit die einfachste Möglichkeit, Geld zu sparen." Stromkunden konnten bei einem Wechsel aus der Grundversorgung durchschnittlich rund 202 Euro pro Jahr einsparen. Vertragsübergreifend lag die durchschnittliche Einsparung bei rund 61 Euro pro Jahr.

