ENERGIE-BLOG/Umwelthilfe dringt auf Absage von LNG-Terminal

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Umwelthilfe dringt auf Absage von LNG-Terminal

Die Deutsche Umwelthilfe hat vor einer am Abend geplanten Diskussion von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf Rügen eine Absage des geplanten LNG-Terminals gefordert. "Eine Reihe von Studien belegt, dass es für das LNG-Terminal vor Rügen keinen energiewirtschaftlichen Bedarf gibt", erklärte der Verband. Bau und Betrieb des Terminals mitsamt der Offshore-Pipeline durch den Greifswalder Bodden würden jedoch zu massiven Eingriffen in eines der ökologisch wertvollsten Gebiete der Ostsee führen und die Klimaziele Deutschlands gefährden. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner nannte die Reise von Scholz und Habeck nach Rügen "mehr als überfällig". Man erwarte von ihnen aber "nicht bloß einen Beschwichtigungstermin mit warmen Worten", sondern einen ehrlichen, ergebnisoffenen Dialog.

Mieterbund kritisiert Heizungspläne

Der Deutsche Mieterbund hat den Heizungs-Gesetzentwurf kritisiert. "Der Deutsche Mieterbund unterstützt das Ziel, 65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024 gesetzlich festzulegen, wenn gleichzeitig die Sozialverträglichkeit gesetzlich verbindlich für alle Mieterinnen und Mieter sichergestellt wird. Das schafft der vorliegende Entwurf aber nur ansatzweise und weist zu viele Ausnahmen auf", sagte Präsident Lukas Siebenkotten der Rheinischen Post. "Er schützt Mieterinnen und Mieter nicht vor Mieterhöhungen in Folge des Heizungsaustausches, da nur in Ausnahmefällen geringere Investitionskosten als bisher auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden können." Am Ende zahle die Investition allein der Mieter über die Modernisierungsmieterhöhung. Zudem drohten Mietern hohe Energiekosten, wenn zum Beispiel teurer Wasserstoff eingesetzt oder ineffiziente Wärmepumpen durch den Vermieter eingebaut würden.

Dürr fordert Grüne zu Änderungen am Heizungsgesetz auf

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, fordert die Grünen auf, von der FDP verlangte Änderungen am Gebäudeenergiegesetz mitzutragen. Klimaschutz müsse "zu den Menschen passen, das müssen auch die Grünen verstehen", sagte Dürr der Bild-Zeitung. "In diesem Sinn müssen wir das Gesetz jetzt im parlamentarischen Prozess verbessern. Das wird in jedem Fall gelingen." Konkret nannte der FDP-Politiker den Einbau von Gasheizungen auch nach 2024. "So haben wir es in der Koalition vereinbart. Und das Gesetz muss so ausgestaltet sein, dass es technisch in der Realität auch möglich ist", sagte Dürr. Voraussetzung sei, dass sie klimaneutral funktionierten. Dürr deutete an, dass es schwierige Beratungen mit SPD und Grünen werden könnten und deshalb die für Juni geplante Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag auf Herbst verschoben werden könnte. "Wir müssen ein gutes Gesetz machen, dass von den Bürgern akzeptiert wird", sagte er. "Wenn das länger als zwei Monate dauert, dann ist das so."

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 05:50 ET (09:50 GMT)