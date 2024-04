ENERGIE-BLOG/Wasserstoffhochlauf wohl im überragenden öffentlichen Interesse

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Wasserstoffhochlauf soll im überragenden öffentlichen Interesse sein - Bericht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will dem Wasserstoffausbau bei Genehmigungsprozessen ein besonderes Gewicht zuweisen. Dem Wasserstoffhochlauf in Deutschland soll ein "überragendes öffentliches Interesse" eingeräumt werden. Das geht aus dem laut der Funke Mediengruppe Entwurf für das sogenannte Wasserstoffbeschleunigungsgesetz hervor, für das Habecks Haus am Donnerstag die interne Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung eingeleitet hat. Mit diesem Schritt soll es Behörden unter anderem ermöglicht werden, den Wasserstoffhochlauf wegen der Bedeutung für die Klimaziele höher zu werten als zum Beispiel den Denkmalschutz. Das "besondere öffentliche Interesse" gilt demnach in erster Linie für sogenannte Elektrolyseure, also Anlagen, die Wasserstoff mittels Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, und Wasserstoffspeicher. Weiteren Anlagen wie Import- oder Aufspaltungsanlagen für Wasserstoff soll das überragende öffentliche Interesse zunächst nur bis 2035 eingeräumt werden, so der Bericht.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2024 03:05 ET (07:05 GMT)