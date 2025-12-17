Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
17.12.2025 16:38:16
Energie für 250.000 E-Autos: VW eröffnet Batteriefabrik für Elektro-Polo in Salzgitter
Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft in Salzgitter die Batteriezellenfertigung an. Die Zellen sollen in den Elektro-Kleinwagen ID. Polo und Cupra Raval verbaut werden, die ab 2026 in Spanien hergestellt werden. Die Batterie macht bis zu 40 Prozent der Kosten eines E-Autos aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
