Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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28.07.2026 14:38:38
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
NIKOSIA (dpa-AFX) - Die Energiekonzerne TotalEnergies (Frankreich) und Eni (Italien) haben die Ausbeutung des Erdgasfeldes Kronos vor der EU-Inselrepublik Zypern beschlossen. Damit sei der Weg für die Aufnahme der Produktion von Erdgas im Jahr 2028 frei, berichtete die zyprische Zeitung Phileleftheros. Nach Angaben von TotalEnergies soll das Feld jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen LNG liefern. Die Produktionsmenge wollen beide Unternehmen jeweils zur Hälfte vermarkten.
Strategische Bedeutung für Europas Energieversorgung
Das Projekt gilt als großer Beitrag zu Europas Bemühungen, seine Energieversorgung weiter zu diversifizieren. Hintergrund sind die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eingeschränkten Energieimporte aus Russland sowie die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten.
Gastransport über Ägypten
Das Gasfeld Kronos zählt zu den wichtigsten Erdgasfunden im östlichen Mittelmeer. Die förderbaren Reserven werden auf rund 85 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Das Gas soll über eine Pipeline zu bestehenden Anlagen von Eni in Ägypten transportiert, dort verarbeitet und verflüssigt werden. Anschließend soll es unter anderem über Enis LNG-Terminal in der ägyptischen Stadt Damietta nach Europa exportiert werden./tt/DP/jha
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