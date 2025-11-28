Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
|
28.11.2025 14:03:11
Energie günstiger, Nahrung teurer: Inflation verharrt bei 2,3 Prozent
Die Teuerungsrate in Deutschland stagniert. Wie schon im Oktober hängt die Steigung der Verbraucherpreise knapp über der Zwei-Prozent-Marke fest. Energie wird im Vorjahresvergleich dafür einen Hauch billiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
