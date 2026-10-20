Energie, Handel, Verteidigung - Rubios Gespräche in Indien

MUMBAI (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio trifft seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Dienstag in Indiens Wirtschaftsmetropole Mumbai. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche stehen nach Angaben von Jaishankars Büro Themen wie Energiesicherheit, Handel und die Verteidigungszusammenarbeit. Auch soll es demnach einen Austausch über die Situation in verschiedenen Regionen der Welt geben.

Indien, das auch gute Beziehungen zu Russland unterhält, ist ein wichtiger strategischer Partner der USA. Die Verteidigungspartnerschaft bezeichnet Indien als wesentliche Stütze der Beziehungen.

Anders als bei seinem Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde im Mai besucht der US-Außenminister diesmal nicht die Hauptstadt Neu-Delhi. Nach den Gesprächen in Mumbai reist er in die Stadt Jamnagar im westlichen indischen Bundesstaat Gujarat. Dort ist nach Berichten indischer Medien unter anderem ein Besuch der Ölraffinerie von Reliance Industries geplant. Der dortige Industriekomplex des Mischkonzerns gehört zu den größten Raffineriestandorten der Welt./dg/DP/jha