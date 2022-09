Energie Steiermark errichtet 50.000-Quadratmeter-Photovoltaikpark

Die Energie Steiermark und die Wiener Ökoenergiefirma Enery errichten einen 50.000 Quadratmeter großen Photovoltaikpark in Frauental an der Laßnitz im weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg. Gebaut wird noch im Herbst, die Inbetriebnahme soll im April 2023 sein. Der erste Kunde ist der Spezialfaserhersteller Lenzing AG, wie die Energie Steiermark am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 4,4 Mio. Euro.

Laut Energie Steiermark hat sich die Lenzing AG die Strombezugsrechte aus der Anlage für die kommenden 20 Jahre gesichert. Für die Errichtung der Anlage in Frauental wurde ein Areal im Ortsteil Gleinz ausgewählt, das bereits für Sondernutzung gewidmet ist. Die installierte Leistung liegt bei 5,5 MWh, die jährliche Energiemenge bei 6 GWh, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 1.800 Haushalten entspricht. Rund 1.800 Tonnen CO2 können damit jährlich eingespart werden.

Laut den Energie-Steiermark-Vorständen Christian Purrer und Martin Graf ist man in der Lage, mit einem langfristigen Vertrag Ökostrom zu einem fixen Preis anzubieten. Damit könnten sich gerade stromintensive Unternehmen vor den Risken der Ausschläge und der Volatilität der Energiepreise schützen.

pek/kor/ivn