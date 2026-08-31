31.08.2026 11:52:38

Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate im Saarland ist im August leicht gestiegen: Die Verbraucherpreise lagen 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

Vor allem Energie trieb die Inflation. Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um fast die Hälfte (45,6 Prozent), Benzin um 38,6 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und vergleichbare Brennstoffe wurden mit einem Plus von 16,1 Prozent deutlich teurer. Dagegen sanken die Preise für Strom um 6,1 Prozent, Erdgas um 2,5 Prozent und Fernwärme um 6,4 Prozent.

Schulbücher teurer, Lebensmittelpreise kaum verändert

Bei Lebensmitteln fiel der Preisanstieg mit 0,7 Prozent moderat aus. Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich um 1,7 Prozent, Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte um 1,5 Prozent. Obst wurde 1,5 Prozent und Gemüse 4,8 Prozent teurer. Dagegen sanken die Preise für Molkereiprodukte und Eier um 4,1 Prozent sowie für Speisefette und Speiseöle um 15,2 Prozent.

Zum Beginn des neuen Schuljahres mussten Familien für einige Waren mehr bezahlen. Schreibwaren verteuerten sich um 3,0 Prozent, Schul- und Lehrbücher um 2,3 Prozent. Schulranzen wurden 5,0 Prozent günstiger.

Für Speisen und Getränke in Restaurants und Gaststätten mussten Verbraucher 2,0 Prozent mehr bezahlen. Die Übernachtungspreise stiegen um 4,4 Prozent./wo/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen