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15.03.2026 18:49:38
Energieagentur: Freigabe von Ölreserven angelaufen
PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Einzelheiten zur Freigabe strategischer Ölreserven wegen des Iran-Krieges bekanntgegeben. Während Mitgliedsstaaten in Asien sowie Australien und Neuseeland (Asia Oceania) Öl aus Lagerbeständen sofort zur Verfügung stellten, würden Vorräte der Mitgliedsländer auf dem amerikanischen Doppelkontinent sowie in Europa ab Ende März bereitgestellt, teilte die IEA mit. Die Agentur verwies auf Pläne, die die Mitgliedstaaten eingereicht hätten.
Die IEA hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass die 32 Mitgliedsländer als Reaktion auf den Iran-Krieg 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben wollen - eine Rekordmenge. Mit dem Schritt sollen die durch den Krieg angespannten Märkte stabilisiert werden.
Der Krieg sorge für die "größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes", teilte die IEA mit. Die Notfallmaßnahme sei ein wichtiger Puffer. Der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung stabiler Lieferungen sei jedoch, dass der Schiffverkehr wieder regulär durch die Straße von Hormus laufen könne. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Meerenge ist wegen des Krieges praktisch zum Erliegen gekommen./lkl/DP/he
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