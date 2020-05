Energieanbieter fordern versprochene Mieterstrom-Erleichterungen

BERLIN (Dow Jones)--Energieanbieter haben die Bundesregierung aufgefordert, Barrieren für den Mieterstrom zu beseitigen. Dies müsse noch in den laufenden Bundestagsberatungen zur "Mini-EEG-Novelle" geschehen, die in dieser Woche anstehen, heißt es in einem Brief des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft sowie der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Auf die Erleichterungen hatte sich die Bundesregierung eigentlich bereits im Zuge des Klimapakets im September verständigt.

"Möglichst viele Haushalte sollten über kostengünstigen Solarstrom an der Energiewende partizipieren, auch um die dauerhafte Akzeptanz der Energiewende zu gewährleisten", heißt es in dem Schreiben, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Dieses Ziel sei mit dem Mieterstromgesetz in seiner jetzigen Form jedoch deutlich verfehlt worden. Statt möglicher 500 Megawatt pro Jahr seien bis März nur Mieterstromanlagen mit einer Kapazität von insgesamt nur 18,5 Megawatt ans Netz gegangen.

"Neben den ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen hat die Corona-Krise die Situation bei den Mieterstromakteuren nun weiter drastisch verschlechtert", warnt der Brief weiter. Daher müssten der Zuschlag deutlich erhöht, Mieterstrom auf Gewerbedächern ermöglicht und gewerbesteuerliche Barrieren beseitigt werden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem auch die Ökostromanbieter Lichtblick und Naturstrom sowie der Mieterstrom-Anbieter Solarimo.

