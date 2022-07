Energieautarkie als Ziel: Neue Ölraffinerie in Mexiko eingeweiht

DOS BOCAS (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit bei der Energieversorgung hat der mexikanische Ölkonzern Pemex eine neue Raffinerie eröffnet. Mit dem Großprojekt nahe der Hafenstadt Dos Bocas am Golf von Mexiko will Präsident Andrés Manuel López Obrador dem Ziel der Energieautarkie näher kommen. "Das ist ein wahr gewordener Traum", sagte der Linksnationalist am Freitag bei der Besichtigung der Anlage.

Nach einer Probephase soll die Raffinerie Olmeca ab kommendem Jahr 340 000 Barrel Öl (je 159 Liter) pro Tag verarbeiten. Die Anlage im Bundesstaat Tabasco ist die erste neu gebaute Raffinerie in Mexiko seit 40 Jahren. Die Kosten wurden viel höher als zunächst geplant: Die Gesamtinvestitionen erhöhten sich von acht Milliarden US-Dollar auf mindestens elf Milliarden Dollar (10,5 Mrd Euro).

Pemex betreibt in Mexiko sechs weitere Raffinerien. Vor einem Jahr kaufte der staatliche Ölkonzern zudem die Anteile von seinem damaligen Partner Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) an der Anlage Deer Park bei Houston im US-Bundesstaat Texas und wurde damit alleiniger Besitzer. Wegen fehlender Investitionen in moderne Raffinerie-Technologie muss Mexiko bislang den größten Teil seines Benzin-Bedarfs importieren./aso/DP/men